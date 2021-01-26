162 yıllık Şile Feneri'ndeki restorasyon çalışmaları görüntülendi - Son Dakika

162 yıllık Şile Feneri'ndeki restorasyon çalışmaları görüntülendi

İSTANBUL - Osmanlı Devleti zamanında, Sultan Abdülmecid döneminde yaptırılan ve Türkiye'nin uluslararası standartlarda en büyük deniz feneri olan Şile Fener'inde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmaları devam eden Şile Fener'i havadan görüntülendi.

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan Şile Feneri'nde geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Restorasyon çalışmalarıyla siyah beyaz rengi ortadan kalkacak kule, asıl rengi olan taş rengine dönüşmesi bekleniyor. 19 metre yüksekliğindeki fener, 1000 watt'lık elektrik lambasıyla aydınlatılıyor. Işığının görüş mesafesinin 20 deniz mili yaklaşık 32 kilometreye ulaşan fenerin yanında bulunan lojman binası ise müze olarak vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Müze içerisinde önceden kullanılan tarihi fenerler, gaz lambaları ve gemiciliğe dair objeler sergileniyor. Öte yandan restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Bölgeye kültürel ve ekonomik katkı sağlayacak

Şile'de yaşayan Erol Öztürk, "Şile Fener'i 160 yıllık bir deniz feneridir. Osmanlı devleti zamanında yapılmıştır. Deniz Fener'inde restorasyon çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl sürecek. Eski hali siyah beyaz renkteydi. Siyah beyaz rengi restora edilerek taş rengini alacak. 2021 yılının sonuna kadar kapalı olması bekleniyor. Osmanlı ile Kırım arasındaki savaşlar nedeniyle boğaza giren gemiler için yapılmış. Burası yoğun turist alan bir yer, bölgede kültüre ve ekonomiye katkı sağlayacak" diye konuştu.