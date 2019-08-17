17 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
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Çaykur Rizespor21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor21.45 Demir Grup Sivasspor - BeşiktaşTFF 1. LİG19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor21.45 Osmanlıspor - BolusporAVRUPA'DAN FUTBOL16. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:30 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok Rıdvan Dilmen: Recep Niyaz sezona damga vurur Polis, Denizlispor forması giyen Zeki Yavru'yu maç sonunda gözaltına almak istedi! Abdurrahim Albayrak: Falcao transferinde taraftarın içi %99 rahat olsun