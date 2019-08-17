Son Dakika Haberleri: 17 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

17 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi

19 dakika önce

Çaykur Rizespor21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor21.45 Demir Grup Sivasspor - BeşiktaşTFF 1. LİG19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor21.45 Osmanlıspor - BolusporAVRUPA'DAN FUTBOL16.

17 Ağustos Cumartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]
Çaykur Rizespor
21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
21.45 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
TFF 1. LİG
19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor
21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor
21.45 Osmanlıspor - Boluspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.30 Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf (Nuri Şahin/ Kaan Ayhan/ Kenan Karaman)
16.30 Wolfsburg - Köln (Yunus Mallı)
17.00 Everton - Watford (Cenk Tosun)
18.00 Celta Vigo - Real Madrid (Okay Yokuşlu)
19.30 B. Mönchengladbach - Schalke 04 (Ozan Kabak)
21.00 Amiens - Lille (Zeki Çelik/ Yusuf Yazıcı)
21.00 Metz - Monaco (Falcao)
BASKETBOL
-Akropolis Turnuvası
21.00 Türkiye - Yunanistan

VOLEYBOL
Kadınlar Gloria Kupası
14.30 Türkiye - Sırbistan


Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 09:30 Kaynak: DHA
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