Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 İngiltere Premier Lig Özetler
03:05 İtalya Seri A Goller
03:15 Sampdoria - Torino
05:00 Başlama Vuruşu
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İngiltere Premier Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
14:55 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Car
17:00 Spor Merkezi
18:00 Set Sayısı
18:25 Fıvb Dünya Kadınlar Voleybol Kulüpler Şampiyonası Karş. Min
20:30 Spor Akşamı
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Teknik Analiz
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika