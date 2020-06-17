17 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA TOPLANTISI
Avrupa futbolunda koronavirüs nedeniyle yarım kalan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararlar verilecek. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi final noktalarını da açıklayacak. Ayrıca milli maçların takvimi de belirlenecek.
İSTANBUL'DA ÖNEMLİ ZİRVE17.30 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Türkiye Futbol Federasyonu 1'inci Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte UEFA Yönetim Kurulu'nun kararlarını değerlendirecek.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇININ YANKILARI- Trabzon yerel basınında neler yazıldı?- Fenerbahçe'de bundan sonraki hedef ne?
TRABZONSPORBordo mavili takım Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.
GALATASARAY- Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.
BAŞAKŞEHİR10.30 Turuncu lacivertli takım Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.
AVRUPA'DAN FUTBOLPremier Lig yeniden başlıyor20.00 Aston Villa - Sheffield United22.15 Manchester City - ArsenalDiğer karşılaşmalar19.30 Eintracht Frankfurt - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu) (Bundesliga)20.30 Valladolid - Celta Vigo (Enes Ünal - Okay Yokuşlu) (LaLiga)21.00 Kopenhag - AaB ( Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi) (Süper Lig Şampiyona Grubu)21.30 RB Leipzig - Fortuna Düsseldorf ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman) (Bundesliga)
22.00 Napoli - Juventus (İtalya Kupası Finali)