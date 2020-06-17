17 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

UEFA TOPLANTISI

Avrupa futbolunda koronavirüs nedeniyle yarım kalan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili kararlar verilecek. UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi final noktalarını da açıklayacak. Ayrıca milli maçların takvimi de belirlenecek.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ ZİRVE

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇININ YANKILARI

Trabzon yerel basınında neler yazıldı?

Fenerbahçe 'de bundan sonraki hedef ne?

TRABZONSPOR

Bordo mavili takım Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek.

GALATASARAY

Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

10.30 Turuncu lacivertli takım Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

Premier Lig yeniden başlıyor

Diğer karşılaşmalar

21.00 Kopenhag - AaB ( Başakşehir 'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi) (Süper Lig Şampiyona Grubu)

22.00 Napoli - Juventus (İtalya Kupası Finali)