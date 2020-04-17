17 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Öldürme Arzusu
01:15 Hızlı Ve Öfkeli 7
01:45 Poyraz Karayel
03:30 Poyraz Karayel
04:00 Akasya Durağı
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:15 Hayat Tamircisi
20:15 Arka Sokaklar
21:30 Öldürme Arzusu
23:30 Hayat Tamircisi
23:45 Beyaz Show