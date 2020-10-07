17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı final için parkeye çıkıyor - Son Dakika

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı final için parkeye çıkıyor

07.10.2020 10:43
17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı final için parkeye çıkıyor, System.String[]

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

Karadağ'da devam eden şampiyonada son 4 takım arasına adını yazdıran ay-yıldızlı ekip, Sırbistan ile TSİ 17.30'da finale yükselmek için mücadele edecek. Karşılaşma, TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

İtalya, Slovenya, Slovakya, Bulgaristan ve Karadağ ile aynı grupta yer alan, tüm maçlarını kazanarak lider olarak yarı finale yükselen milli takım, organizasyonda üst üste ikinci defa son dört takım arasına kalmayı başardı.

Yarı finalin diğer maçında ise Rusya ile İtalya karşı karşıya gelecek.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 17 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı final için parkeye çıkıyor - Son Dakika Spor

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