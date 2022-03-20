17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Nuray D.'nin odasını temizlemek için giren görevliler, yatakta çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuray D.'nin boğazında kızarıklıklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

TEYZESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: ALAMADIM SENİ ONUN ELİNDEN

Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze işlemlerim ardından aileye teslim edildi. Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi. Kadının eşinin kollarında, "Alamadım seni onun elinden" demesi ise dikkat çekti. Cenazenin işlemlerinin ardından Konya Beyşehir Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

AKRABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Öte yandan, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan Birol K'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden genç kızın, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Genç kız şikayetinde, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

MUAYENEDE CİNSEL İSTİSMAR BULGULARINA RASTLANILMIŞ

Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.