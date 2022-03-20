17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden - Son Dakika
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17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden

20.03.2022 11:30

Antalya'da otel odasında çıplak olarak cesedi bulunan 17 yaşındaki genç kızın iki yıl önce akrabasının istismarına uğradığını öne sürüldü. Nuray'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Cenazeyi almak için morga gelen genç kızın teyzesi, "Alamadım seni onun elinden" diye feryat etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan otelde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Nuray D.'nin odasını temizlemek için giren görevliler, yatakta çıplak halde hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuray D.'nin boğazında kızarıklıklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

Otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray'ın cenazesi alındı, teyze gözyaşlarına boğuldu

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Genç kızın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray'ın cenazesi alındı, teyze gözyaşlarına boğuldu

TEYZESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU: ALAMADIM SENİ ONUN ELİNDEN

Sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga teyze Nur Çevik ve eşi Bayram Ali Çevik geldi. Cenaze işlemlerim ardından aileye teslim edildi. Teyze Nur Çevik ise oturduğu banktan kalkamayarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı kadını eşi güçlükle sakinleştirdi. Kadının eşinin kollarında, "Alamadım seni onun elinden" demesi ise dikkat çekti. Cenazenin işlemlerinin ardından Konya Beyşehir Hüyük kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

Otel odasında ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray'ın cenazesi alındı, teyze gözyaşlarına boğuldu

AKRABASININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRAMIŞ

Öte yandan, 18 Ocak 2020 günü annesinin kuzeni olan Birol K'nın cinsel istismarına maruz kaldığını iddia eden genç kızın, teyzesiyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Genç kız şikayetinde, 3 kez evlilik yapmış, 3 çocuk ve 2 torunu olan akrabası Birol K.'nın, kendisini Varsak bölgesindeki ormanlık alana götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

MUAYENEDE CİNSEL İSTİSMAR BULGULARINA RASTLANILMIŞ

Olay sonrası genç kızın sağlık muayenesinde, cinsel istismar bulguları olduğu ortaya çıktı. Şikayet üzerine ertesi gün evinde gözaltına alınan Birol K. suçlamaları kabul etmezken, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada hakim karşısına çıkan Birol K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muratpaşa, Antalya, Otopsi, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç kız, cinsel istismara maruz kaldı, otel odasında öldürüldü! Teyze ise feryat etti: Alamadım seni onun elinden - Son Dakika
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