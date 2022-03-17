17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi - Son Dakika
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17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi

17.03.2022 08:26

Dün gece yarısı D-100 Karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir, orta refüje çarparak durabildi. Lüks araç paramparça olurken 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Dün gece yarısı D-100 Karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre Saltuk Buğrahan Demir (17) idaresindeki lüks otomobil aşırı süratle Yenisahra ayrımındaki orta refüje çarptı.

LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle lüks otomobilin motoru 200 metre ileriye fırlarken, otomobil tanınmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçtan fırlayarak ağır yaralanan Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun süre trafiğe kapandı. Bariyerlere ok gibi saplanan lüks otomobil, bariyerler kesilerek bulunduğu yerden çıkartıldı. Hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

LÜKS OTOMOBİLLE EVDEN KAÇTIĞI İDDİA EDİLEN GENÇ KAZADA ÖLDÜ

İNTİHAR NOTU BIRAKTI

Kazada ölen 17 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu, ailesine intihar notu bıraktıktan sonra lüks otomobille evden kaçtığı iddia edildi. Notu bulan ailesinin çocuğun peşine düştüğü belirtildi. Babasının da bir süre önce vefat ettiği öğrenilen gencin kullandığı otomobil ise bir reklam ajansına kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

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Saltuk Buğrahan, D-100 Karayolu, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki genç orta refüje çarparak durabildi! Ardından bıraktığı not hüzünlendirdi - Son Dakika
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