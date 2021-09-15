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17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor - Son Dakika

17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor

15.09.2021 11:00

- 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor Lise öğrencisi akciğer kanseri için doğal tedavi yöntemi hazırladı Eskişehirli genç hazırladığı projeyle TÜBİTAK yarışmasında teşvik ödülü kazandı Lise son sınıf öğrencisi Beril Kurban: "Akciğer kanseri tedavi yönteminin zahmetli ve...

- 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor

Lise öğrencisi akciğer kanseri için doğal tedavi yöntemi hazırladı

Eskişehirli genç hazırladığı projeyle TÜBİTAK yarışmasında teşvik ödülü kazandı

Lise son sınıf öğrencisi Beril Kurban:

"Akciğer kanseri tedavi yönteminin zahmetli ve maliyetli olmasından dolayı da daha doğal bir ek tedavi yöntemi geliştirmek istedim"

Proje danışmanı olan Biyoloji Öğretmeni Tuğba Tuncel;

"Çok güzel bir çalışma ortaya çıkarttı, onunla gurur duyuyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan lise son sınıf öğrenci Beril Kurban, kanser hastalığı bulunan tanıdıklarından yola çıkarak hazırladığı ve TÜBİTAK yarışmasında ödül kazanan projesiyle, akciğer kanserinde kullanılacak doğal bir ek tedavi yöntemi sunmayı hedefliyor.

Korona virüs sürecinde uygulanan tedbirler kapsamında zamanının birçoğunu evde geçiren Eskişehir Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Beril Kurban, kanser hastalığı bulunan tanıdıklarından yola çıkarak bir tedavi bulmak istedi. Kanser türleri hakkında araştırma yaparken akciğer kanserinin dikkatini çekmesi üzerine bu konuya yönelen Kurban, proje için çalışmalara başladı. Hazırladığı proje ile ilk olarak bölge finallerine katılan Beril Kurban, burada elde ettiği birinciliğin ardından Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Akciğer tedavisinde kullanmak üzere doğal bir ek tedavi yöntemi geliştirmeyi hedefleyen Kurban, 52'nci TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Uçucu Yağların Akciğer Kanserinde Tedavisi" adlı projesiyle Biyoloji alanında teşvik ödülü kazandı. Üzerinde çalıştığı uçucu yağların sadece kanser hücrelerini öldürmesine dikkat çeken Kurban, önümüzdeki süreçte tedavi yöntemini canlı ortam deneyleriyle destekleyerek geliştirmek istiyor.

"Kanser türlerini araştırırken en çok ilgimi çeken ise akciğer kanseri oldu"

Projede yer verdiği uçucu yağların kanser hücrelerini öldürerek normal hücrelere zarar vermediğini tespit eden Beril Kurban, "Geçtiğimiz sene akciğer kanseriyle ilgili bir proje yaptım. İlk başta TUBİTAK bölge finallerinde biyoloji alanında birinci oldum. Daha sonra da Türkiye finallerine katılarak teşvik ödülü kazandım. Projenin temel problemi akciğer kanseri oldu. Çevremde çok fazla kanser hastası olduğu için kanserle ilgili bir proje yapmak istedim. Kanser türlerini araştırırken en çok ilgimi çeken ise akciğer kanseri oldu. Akciğer kanserinin tedavi yönteminin zahmetli ve maliyetli olmasından dolayı da daha doğal bir ek tedavi yöntemi geliştirmek istedim. Doğal materyalleri oluştururken karşıma elemi ve servi uçucu yağları çıktı. Bu uçucu yağların kanser hücrelerini öldürerek normal hücrelere zarar vermediğini tespit ettim" diye konuştu.

"Emeğinin ve sevdiğin bir şeyin karşılığını almak çok mutlu edici"

Bundan sonraki süreçte üniversite düzeyinde ve canlı ortamların da içerisinde bulunduğu deneyler yapmak istediğini dile getiren Kurban, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Üniversite düzeyinde daha farklı deneyler yapmak istiyorum. Benim yaptığım deneyler sadece laboratuvar koşullarındaydı. Canlı ortamların da içinde bulunduğu deneyler yapmak istiyorum. Emeğinin ve sevdiğin bir şeyin karşılığını almak çok mutlu edici. Pandemi süreci benim yaşıtlarım için çok zorlu geçti. Bu durumu lehime çevirmek istedim. Zaten hep aklımda olan bir projeyi böylelikle hayata geçirdim."

"Onunla gurur duyuyorum"

Proje sonuçlarının ilerleyen süreçte bilim dünyasına katkı sağlayacağını söyleyen proje danışmanı ve Biyoloji Öğretmeni Tuğba Tuncel, "Pandemi sürecinde çalışmanın laboratuvar koşullarını oluşturup, deneylerini yapabileceği ve çalışmasını gerçekleştirebileceği imkanlar sağlamak için üniversite desteği sağladık. Bu süreçte onun yanında olup destek olduk. Çok güzel bir çalışma ortaya çıkarttı. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor
17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor
17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor
17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor

Akciğer Kanseri, Kurban, Beril, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 17 yaşındaki öğrenci akciğer kanserine çözüm arıyor - Son Dakika


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