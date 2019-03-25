17 Yılda Yaklaşık 14 Milyar Lira Kastamonu'ya Yatırım Yapılmış"

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir
, "Geride bıraktığımız 17 yılda yaklaşık olarak 14 milyar lira, eski parayla 14,5 katrilyon lira Kastamonu
'ya yatırım yapılmış. Bunun içinde 365 milyon gibi ciddi bir rakam sağlık alanındaki yatırımlarımız." dedi.
Eldemir, Kastamonu Üniversitesi
Tıp Fakültesi inşaatındaki incelemesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı
olarak devam eden ve planlanan yatırımları incelemek ve yapılması gerekenlerle ilgili bilgi almak için Kastamonu'yu ziyaret ettiğini söyledi.
Binaları hazır olmadığı için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam eden Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencilerinin bir an önce Kastamonu'da eğitim görmeleri gerektiğini ifade eden Eldemir, şöyle devam etti:
"Bu noktada inşallah onların ihtiyacı olan bu binanın tamamlanmasıyla birlikte, Sağlık Bakanlığı olarak, bizim Anadolu'nun muhtelif yerlerinde uygulamış olduğumuz afiliye hastane şeklinde hem Kastamonu Tıp Fakültesi öğrencilerinin Sağlık Bakanlığının tesisleri olan hastanelerimizde de eğitim ve öğretim görmesi noktasında gerekli planlamayı yapmak, bunlarla ilgili de hazırlıkları gözden geçirmek üzere burada bulunmuş olduk."
Kastamonu'ya sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığına işaret eden Eldemir, şunları dile getirdi:
"2000'li yıllardan itibaren geride bıraktığımız 17 yılda yaklaşık olarak 14 milyar lira, eski parayla 14,5 katrilyon lira Kastamonu'ya yatırım yapılmış. Bunun içinde 365 milyon gibi ciddi bir rakam sağlık alanındaki yatırımlarımız. Birkaç ilçemizde eksiğimiz olan yerler var. Onları biliyoruz. Bunlarla ilgili planlamalarımızı da yaptık. Cide
'deki hastanemizin ihalesini 14 Nisan'da yapıyoruz. Projelerini hazırlatma ve planlama çalışmalarımızı yaptığımız Bozkurt
, Abana
, Çatalzeytin
, Küre
hastanelerimiz olmak üzere diğerlerinin de programlarını devam ettiriyoruz."
Bir gazetecinin "2019-2020 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Kastamonu'da eğitim almaya başlayacak mı?" sorusu üzerine Eldemir, şunları kaydetti:
"Başta Sayın Valimiz olmak üzere hem Belediye Başkanımızın hem milletvekili arkadaşlarımızın, konuyla ilgili çok ciddi bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Tabii üniversite işi direkt bizim Bakanlığımıza bağlı bir konu olmayınca onlar adına bir cevap vermem çok doğru değil. Maliye
Bakan Yardımcımızın geçen hafta buraya gerçekleştirdiği ziyarette, buranın ödeneğiyle ilgili herhangi bir tereddüt olmadığı yönünde açıklama yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadan bunun tamamlanmasını ümit ediyoruz."
Bakan Yardımcısı Eldemir'e ziyareti sırasında, AK Parti
Kastamonu Milletvekili Metin Çelik
ile Belediye Başkanı Tahsin Babaş
eşlik etti.
Eldemir, programın ardından Cide ilçesine hareket etti.