17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu - Son Dakika

17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu

05.01.2021 10:47

- 17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu Mardin'de yaşayan 17 yıllık evli Gurbet Kılıç, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok ilde farklı tedavi yöntemlerine başvurdu.

- 17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu

DİYARBAKIR - Mardin'de yaşayan 17 yıllık evli Gurbet Kılıç, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca birçok ilde farklı tedavi yöntemlerine başvurdu. Gittikleri kliniklerde olumsuz sonuçlar alan Kılıç çifti, arkadaş tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e başvurdu. Kılıç çiftinin çocuk özlemi, burada yapılan akupunktur, fitoterapi gibi tedaviler ile son buldu.

Mardin'de yaşayan 17 yıllık evli Gurbet Kılıç, doğal yoldan çocuk sahibi olmayınca farklı illerde birçok kliniğe başvurdu. Buralarda 3 defa tüp bebek başarısızlığı ve 2 defa da aşılama tedavileriyle olumsuz sonuçlar alan Kılıç, en son Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer tarafından muayene edildi. Yapılan muayene sonucu Prof. Dr. Çoksüer ve ekibi çifte, akupunktur ve fitoterapi tedavileri uyguladı. Tedavileri başarılı olan Kılıç çiftinin çocuk hasreti, 17 yıl sonra gebelik kesesinin görülmesiyle son buldu.

"Hasta da çok ciddi bir şekilde stres yükü vardı"

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 17 yıldır çocuk özlemi çektiğini daha önce de farklı kliniklere giderek tedavi olduğunu söyledi. Hastasının İstanbul'da 3 defa tüp bebek başarısızlığı geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, "2 defa aşılama yapmış. Birçok tedavi uygulaması olmuş. ve çocuk sahibi olması için çok sayıda yumurta güçlendirme tedavisi görmüştü. Fakat, bir türlü başarılı olamamış. Hastamız bir arkadaş tavsiyesiyle bize geldi. Biz de hastayı değerlendirdiğimizde, hastanın yumurtalarında tembellik olduğunu gördük. Hastanın teşhisini koyduk. Hastaya doğru tedavi vermek başarımızın ana anahtarıdır. Biz bu hastamıza önce yumurtaları güçlendirme tedavisi yaptık. Birincisi yumurta detoks tedavisi yaptık. İkincisi de akupunktur tedavisi uyguladık, sonrasında biz tüp bebek uygulamasına geçtik. Burada amacımız, yumurtaların kalitesini yükseltmek ve aynı zamanda hormon düzeyini normal seviyeye düşürmek. Akupunkturdan şu şekilde yararlandık. Hasta da çok ciddi bir şekilde bir stres yükünün olduğunu da gördük" dedi.

"Her hastaya aynı dozda, aynı şekilde ilaç vermiyoruz"

Akupunkturun hem yumurtaların kalitesini arttırdığını hem de rahim duvarını güçlendirdiğini aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Hem bağışıklık sistemini artırıyor hem de stres yükünü azaltıyor. Biz aynı zamanda bu hastalara özgü olarak fitoterapiler de veriyoruz. Aynı zamanda eşine de bitkisel tedaviler verdik spermi güçlendirmek için. Hem yumurta detoksu yaptık hem de sperm detoks tedavisi yaptık ve ondan sonra tüp bebek uygulaması gerçekleştirdik. Verdiğimiz tedavi de çok önemli. Biz burada verdiğimiz tedavide hastaya özgü, hastaya spesifik olarak ilaç tedavi dozunu belirliyoruz. Biz, her hastaya aynı dozda, aynı şekilde ilaç vermiyoruz. Tüp bebek uygulaması öncesinde aynı zamanda rahim duvarının tutunması için rahim gençleştirme tedavisi uygulamasını yaptık. Biz hastamıza transferi uyguladık. Transferden sonra tahlile baktık. Tahlilimiz yüksek çıkınca hasta gözlerine inanamadı. Müthiş bir mutluluk kaynağı oluştu. Hastamız gebelik olacağına hala inanmıyordu, ta ki bugün ultrasonda gebelik kesesini görünceye kadar. Hastamızda mutluluk gözyaşlarını gördük. Hiç kimse umudunu yitirmesin. Doğru tedavi, doğru klinik, doğru hekim başarının anahtarıdır" diye konuştu.

"Pes ettim, 3-4 sene tedaviye ara verdim"

37 yaşındaki Gurbet Kılıç, 17 senedir evli olduğunu, 3 sefer tüp bebek denemesi yaptığını söyledi. Tüp bebek tedavilerinin tutmadığını, 2 sefer de aşılama yaptığını dile getiren Kılıç, "Çok tedavi gördüm. Sonra Hakan hocayı araştırdım, onun yanına geldim. İlk denemede çok şükür, şu anda gebelik var. İlaçlar, tedaviler her şey yolunda gidiyordu ama sonuç vermiyordu. Pes ettim, 3-4 sene tedaviye ara verdim. Yoruldum ve en iyisi evimde oturayım dedim. Sonra Hakan hocayı araştırdım ve dedim bu seferde şansımı deneyeyim. Belki Allah yüzümü güldürür. Şu anda çok şükür gebelik kesesi görüntü. Kimse pes etmesin" şeklinde konuştu.

17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu
17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu
17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu
17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu

Gebelik, Mardin, Bebek, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış Kendisine doğru döner bıçağıyla koşan dayısını sokak ortasında bıçakladı! O anlar kamerada Türk bayrağının yere değdiğini gören Mehmetçik'ten duygulandıran hassasiyet Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak
Sam Allardyce, eski öğrencisi Cenk Tosun'u West Bromwich'e transfer etmek istiyor Sam Allardyce, eski öğrencisi Cenk Tosun'u West Bromwich'e transfer etmek istiyor         
10:34
Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken Kahvehane baskınında pes dedirten olay: Polis ceza yazarken "Cezayı kim ödesin?" oyunu oynadılar         
10:08
Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi         
09:50
Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
09:32
Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor         
09:27
Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu         
09:23
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun! Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!         
23:39
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 17 yıllık çocuk özlemi PRP ve akupunktur tedavileri ile son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei