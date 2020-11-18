18 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

18 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

18.11.2020 09:42
18 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

RusyaGENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLUGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ay-yıldızlıların Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.

UEFA ULUSLAR B LİGİ 3'ÜNCÜ GRUP

22.45 Macaristan - TÜRKİYE

22.45 Sırbistan - RusyaGENÇLİK VE SPOR BAKANI KASAPOĞLUGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ay-yıldızlıların Macaristan ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.FENERBAHÇE12.00 Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen International Swimming League'de üst üste Avrupa rekorları kıran Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, basın toplantısı düzenleyecek.Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Hes Kablo Kayserispor müsabakası için çalışma gerçekleştirecek.BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.13.00 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar; Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ı ağırlayacak. Heyet, Vodafone Park bünyesine alınan boks ve güreş salonlarını birlikte gezip incelemelerde bulunacak.TRABZONSPORBordo-mavililerde BB Erzurumspor mücadelesinin hazırlıkları sürecek.NAİM SÜLEYMANOĞLU ANILIYOR13.00 Türk ve dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu için ölümünün 3'üncü yılında Edirnekapı Mezarlığı'nda anma töreni gerçekleştirilecek.MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER2'nci Lig'de 11'inci hafta, 3'üncü Lig'de 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak.BASKETBOLFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 TOFAŞ - JDA DijonHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Samsun Canik BelediyesporVOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - VakıfBank14.00 Türk Hava Yolları - Galatasaray HDI Sigorta18.00 Nilüfer Belediyespor - Sistem9 YeşilyurtAXA Sigorta Efeler Ligi erteleme maçları8'inci Hafta13.00 Solhanspor - Ziraat Bankkart17.30 Tokat Belediye Plevne - Halkbank12'nci Hafta14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta14'üncü Hafta15.00 Spor Toto - Afyon Belediye YüntaşSERBEST DALIŞ19.30 Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, bugün çift palet sabit ağırlık olarak dalış yapıp 67 metreye ulaşmaya çalışacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

Organizasyon, oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.


Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray, Macaristan, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 18 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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