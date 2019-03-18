18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü
29 dakika önce
Konya'nın Yunak İlçesinde, Çanakkale şehitleri düzenlenen törenle anıldı.
Konya
'nın Yunak
İlçesinde, Çanakkale
şehitleri düzenlenen törenle anıldı.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde ilk tören Hükümet
Konağı önünde Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Kaymakamlık
ve Belediye Başkanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.
Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam eden proğrama Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan
, Yunak Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa
Vural, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, askeri yetkililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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