Son Dakika Haberleri: 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü

29 dakika önce

Konya'nın Yunak İlçesinde, Çanakkale şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü, System.String[]
Konya'nın Yunak İlçesinde, Çanakkale şehitleri düzenlenen törenle anıldı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde ilk tören Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına ait çelenklerin Atatürk Anıtı'na konulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sürdü.

Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam eden proğrama Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak Cumhuriyet Savcısı Muhammed Mustafa Vural, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, askeri yetkililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Konya, Yunak, Çanakkale, Güncel
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