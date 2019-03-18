Son Dakika Haberleri: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

1 saat önce

CH Uşak İl Başkanlığı "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü" dolaysıyla lokma döktürdü.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü, System.String[]
CH Uşak İl Başkanlığı "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü" dolaysıyla lokma döktürdü.

Partinin il binası önünde lokma ikramından sonra vatandaşlar, şehitler için dua etti.


CHP Uşak İl Başkanı Nadi Sancar yaptığı açıklamada Yeni Zelanda'daki terör saldırısına işaret ederek Müslümanlara yönelik terörü kınadı.

Çanakkale Zaferi'nin önemine değinen Sancar, " Dumlupınar, Çanakkale ve Kocatepe'de Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla koyun koyuna yatan vatan evlatlarını unutmayacağız. Biz CHP olarak AK Parti'ye, MHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne ve diğer partilere oy veren vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Hepsi bizim için birinci sınıf vatandaşımız, hepsi bizim kardeşimizdir." dedi.

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu da Yeni Zelanda'daki saldırıyı kınayarak, 18 Mart'ta şehit düşenleri unutmadıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:46 Kaynak: AA

Uşak, Çanakkale, Güncel
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