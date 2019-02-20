Son Dakika Haberleri: 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

1 saat önce

Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali, 12 Nisan'da başlayacak.

18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru, System.String[]
Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali, 12 Nisan'da başlayacak.

Festival yürütme kurulundan yapılan açıklamaya göre, Sanat Etkinlikleri Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere çok sayıda yerel yönetim ve meslek odasının desteğiyle organize ettiği festivalin hazırlıklarında sona gelindi.

Açılışı 12 Nisan'da yapılacak festivalde, 16 etkinliğin yanı sıra beste yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği düzenlenecek.

Etkinlikteki konserlerden bazıları, kentin önemli tarihi mekanlarında yapılacak.

Festivalin yönetim kurulu başkanı Selma Yağcı, bir yıl süren çalışmaların sonunda yeni bir festivali vatandaşlarla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festival, 2 Mayıs'ta sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:35 Kaynak: AA

Müzik Festivali, Mersin, Kültür Sanat
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