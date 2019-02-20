18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ne Doğru

Mersin
'de bu yıl 18'incisi düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali
, 12 Nisan'da başlayacak.
Festival yürütme kurulundan yapılan açıklamaya göre, Sanat Etkinlikleri Derneğinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi
başta olmak üzere çok sayıda yerel yönetim ve meslek odasının desteğiyle organize ettiği festivalin hazırlıklarında sona gelindi.
Açılışı 12 Nisan'da yapılacak festivalde, 16 etkinliğin yanı sıra beste yarışması ve Nevit Kodallı
Polifonik Korolar Şenliği düzenlenecek.
Etkinlikteki konserlerden bazıları, kentin önemli tarihi mekanlarında yapılacak.
Festivalin yönetim kurulu başkanı Selma
Yağcı, bir yıl süren çalışmaların sonunda yeni bir festivali vatandaşlarla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Festival, 2 Mayıs'ta sona erecek.