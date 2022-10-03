18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı

03.10.2022 15:17
18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı

Elazığ'da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da 18 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, bir kamu kurumundan kablo çalarken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, bir kamu kurumundan hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, şüpheli H.Ç.'nin bir kamu kurumundaki kabloları kesmeye çalıştığını tespit etti. Suçüstü yapılan şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, 18 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı Elazığ'da bir kişi kablo çalarken suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 19:05:54. #1.11#
SON DAKİKA: 18 suç kaydı olan şüpheli, kablo çalarken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement