18 yıl önce işlenen cinayet dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 18 yıl sonra 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Yakalanan 2'si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme karşısına çıkan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DOSYA 18 YIL ARANIN ARDINDAN TEKRAR AÇILDI

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003'te merkez Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat (38) hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. 10 ay süren çalışmalarda; A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.

9 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler esnasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.