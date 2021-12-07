Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 18 yıl sonra 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. Yakalanan 2'si kadın 9 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme karşısına çıkan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003'te merkez Rızaiye Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Ruhi Canpolat (38) hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu.Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetten şüphelenerek dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açtı. 10 ay süren çalışmalarda; A.Ş., T.Ş., C.Ş., A.S., M.Ş., S.K., H.H.S., C.S., E.B. olmak üzere 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler esnasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan 9 şüpheliden C.Ş., A.Ş. ve T.Ş. tutuklanırken, 6'sı ise serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › 18 yıl önce işlenen cinayet dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika