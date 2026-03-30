18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

30.03.2026 16:08
Eski manken ve 1996 Best Model Of Türkiye birincisi Güzide Duran ile 18 yıllık eşi olan iş insanı ve mimar Adnan Aksoy'un karşılıklı boşanma davasında karar çıktı. Güzide Duran ve Adnan Aksoy anlaşmaları olarak boşandı.

Son dönemde ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla gündeme gelen eski manken Güzide Duran, 18 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşandı. Duran'ın avukatı Feyza Altun davaya ilişkin, "Süreç tazminat kararıyla Duran lehine sonuçlandı. Kendisi boşanmış bir kadındır" ifadelerini kullandı.

Bir önceki duruşma öncesinde konuşan Duran, "Ben duruşmada hakime söylemem gereken şeyleri söyledim. Tek isteğim, her zaman söylüyorum bir an evvel boşanmak istiyorum ve çocuklarımın velayetini istiyorum. Bunu boşanmak isteyen, bir türlü boşanamayan ve boşanmakta zorluk çıkaran ve bu zorlukla mücadele eden tüm kadınlar için istedim. Umarım mutlu oluruz ve istediğimize de kavuşuruz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullanmıştı.

'2021 YILINDAN BERİ BİRLİKTEYİZ'

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, "Güzide Duran ile 2021 yılı mayıs ayından beri birlikteyiz. Bu zaman zarfında kendisinin de uyuşturucu veya uyarıca madde kullandığını görmedim. Aksine ikimiz de sağlıklı yaşama önem vermekteyiz" demişti.

