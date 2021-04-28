İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı

28.04.2021 11:17
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı, System.String[]

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 182 okula 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 182 okula 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, salgın online eğitim sürecini bilimsel ve sosyal faaliyetlerle zenginleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Satranç Federasyonu ve Karaman Valiliği iş birliği ile Karaman'da okul öncesi miniklere ve ilkokul öğrencilerine satranç desteği sundu. Bu kapsamda, Karaman il genelindeki 85 ilköğretim okulu ve 97 anaokuluna, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışı yapıldı.

Kitaplar, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Bayraktar ile satranç hakem ve antrenörlerinin katıldığı törenle teslim edildi.

Tam kapanma kararının hemen öncesinde, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kitapların dağıtımını bizzat başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, şunları kaydetti:

"Karaman'da kitapların 182 okula dağıtımı, tam kapanmanın ardından devam edecek. Bir bölümü 19 Mayıs haftasında, bir bölümü karneler ile birlikte öğrencilere tek tek dağıtılacak. Ayrıca, okul ve sınıf kitaplıklarında da yer alacak. Erken yaşta başlayan satranç eğitiminin akademik başarılara katkısı büyüktür. Satranç eğitimi, yetişkin yönlendirmesi olmadan hamle yapabilmeyi kazandırır. Çocuklar, çözüm yolları geliştirmeyi öğrenir, birini seçer, seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyleyerek uygular ve sonuca ulaşır. Satranç bölüm başkanlığımızca hazırlanan bu değerli kitapların, geleceklerine ışık olmasını temenni ederim. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji olarak, uzaktan eğitim sürecinde, binlerce velinin çocuklarıyla katıldığı satranç turnuvaları da düzenledik. İlkokulda satranç öğrenmeye başlayan ve turnuvalara katılan öğrenciler, düşünsel becerilerini hayata geçirip 21. yüzyıl becerileri kazanırlar. Bu bilinç ve sorumluluk anlayışımız, eğitimi zenginleştiren faaliyetlerimizin temelidir."

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı
İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Karaman, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışladı - Son Dakika


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