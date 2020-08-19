19 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Güvercin
02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:10 Aramızda Kalsın
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
20:00 Jurassic Park 3
22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Arkadaşım Hoşgeldin