19 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:30 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:00 İlk Baskı

07:15 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

11:00 NBA Saati

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Spor Haftasonu

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması B.boluspor – Tuzlaspor

16:00 Gündem Futbol

17:30 Spor Merkezi

18:00 Stadyum

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Akhisarspor - Menemenspor

21:00 Stadyum