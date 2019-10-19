19 Ekim Muhtarlar Günü, Yeniçağa, Mudurnu ve Mengen ilçelerinde yapılan törenlerle kutlandı.

Yeniçağa ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kaymakamlık önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Yeniçağa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ergin Biz, muhtarların bulunduğu mahalle ve köyde, devletin temsilcileri olduğunu ifade etti.

Biz, halkla devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi gören muhtarların çok önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

-Mengen

Mengen'de ise Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakamlık önünde düzenlene törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Mengen Şubesi Başkanı Ali Yiğit, şunları söyledi:

"Muhtar olarak bizlere, devletin kanunlarla belirlenmiş olduğu kamu görevini ifa ederken, yaşadığımız ve seçilmiş görevlisi olduğumuz mahallemizin ve köyümüzün dolayısıyla beldemizin, ilçemizin ve ilimizin sorunlarının çözümü ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği noktasında devlet vatandaş işbirliğinin sağlanmasında önemli görevler düşmektedir. Her birimiz bu sorumluluk ve görev bilinci içerisinde hareket etmeye gayret göstermekteyiz. "

-Mudurnu

Mudurnu ilçesinde düzenlene törende ise ilçe meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşgın, muhtarların görevlerine değindi.

Köylerde, yol ve su gibi işlerin yapılmasına öncülük eden Taşgın, muhtarların halk ile devlet arasındaki iletişimi sağlamakla görevli olduğunu belirtti.

Taşgın, yerel yönetimlerin en küçük biriminin, köy ve mahalle yönetimi olduğunu da belirterek, "Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 188 yıllık bir tarihe sahiptir. Türkiye'de 18 bin 329 köy ve 32 bin 44 mahalle muhtarlığı olmak üzere, 50 bin 373 muhtar görev yapmaktadır." diye konuştu.

Muhtarlar, daha sonra Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti.