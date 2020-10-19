19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çağatay, mesajında, 1829'dan bu yana mevcudiyetini koruyan muhtarlık müessesesinin ülkenin yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturduğunu belirtti.

Muhtarların bulundukları mahallede veya köyde devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, halkla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü aktaran Çağatay şunları kaydetti:

"Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Halkımızın oylarıyla seçilen muhtarlarımız, Cumhuriyet tarihimiz boyunca köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcisi olmuştur. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, muhtarların halk demokrasi zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu vurguladı.

Bitlis'te hizmet sahasının genişlemesiyle muhtarların öneminin daha çok arttığını belirten Tanğlay, " Vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşması, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için, kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum." ifadesini kullandı.