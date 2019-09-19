Kulu'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kutlama programı Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemine yönelik Kıbrıs Gazisi Vahdettin Yücel bir konuşma yaptı.

Programı daha sonra ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerle Halk Kütüphanesi konferans salonunda devam etti.



Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız yaptı.

"15 Temmuz'da ikinci Çanakkale destanını dünyaya gösterdik" diyen Gazi Yıldız konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"O gecedeki kahramanlıklar milletimizin kahramanlıkları elbette küçümsenemez. Kahramanlarımız bitmez kahramanlıklarımızda bitmez. Bu anlamda Allah iyi idarecileri başımızdan eksik etmesin, Onurlanmış ve nurlanmış Şehitlerimize de Allahtan rahmet kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah devletimizi milletimizi her zaman güçlü ve kuvvetli kılsın."

Program sonrasında ilçe protokol üyeleri Kulu Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Erdoğan ve dernek üyelerini ziyaret etti.

Törene, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Ali Gümüş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ali Erzurum, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kemal Kale, protokol üyeleri, sivil ve askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.