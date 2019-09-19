19 Eylül Gaziler Günü

Törene Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın , 107. Topçu Alayı Komutanı Vekili Yarbay Serdar Analı, Başsavcı Recep Sevgili, İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Program müftülük görevlisinin yaptığı duanın ardından sona erdi.

Protokol üyelerine şehitlik hakkında bilgi verilmesinin ardından şehit mezarları ve anıtlara karanfil bırakıldı.

Şehitlikte düzenlenen tören, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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