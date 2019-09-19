Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Şehitlikte düzenlenen tören, anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Protokol üyelerine şehitlik hakkında bilgi verilmesinin ardından şehit mezarları ve anıtlara karanfil bırakıldı.
Program müftülük görevlisinin yaptığı duanın ardından sona erdi.
Törene Kaymakam Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, 107. Topçu Alayı Komutanı Vekili Yarbay Serdar Analı, Başsavcı Recep Sevgili, İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, gazi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.