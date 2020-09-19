19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Çerkezköy'deki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon ve Gaziler Derneği çelengi konuldu.

Kapaklı ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan ile Kapaklı Gaziler Derneği Temsilcisi İbrahim Çetintaş konuşma yaptı.

Törenlere Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Kapaklı Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve gaziler katıldı.