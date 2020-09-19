19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesindeki törende, çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi gazi Ali Güz, törende yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Atalarımızdan devraldığımız bu toprakları muhafaza eden ve insanlığa Anadolu'nun çiğnenemez olduğunu haykıran bu kahramanlarımızın değerli hatırları, emsalsiz fedakarlıkları, gençlerimize daima rehber olacaktır. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü kutluyoruz."

Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Serkan Gökgöz, Belediye Başkanı Osman İnan, Cumhuriyet Başsavcısı Ayşegül Özgen, AK Parti Hayrabolu İlçe Başkanı Egemen Türkay Güven, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Şahin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Gürbüz, daire müdürleri ve gaziler katıldı.