Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Türkiye Muharip Gaziler Derneği Vezirköprü Temsilcisi Gazi Mehmet Zengin yaptığı konuşmada, "Üzerinde yaşadığımız cennet vatan toprakları kadar vatan olmayı hak etmiş bir toprak parçası dünyada yoktur. Vatanımızın her karışı şehit ve gazi kanıyla hamur olmuştur." dedi.



Jandarma Astsubay Çavuş Alper Çatalkaya da "Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu.

Daha sonra bir restoranda gaziler ve şehit yakınları onuruna yemek verildi.

Kutlamalara, Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Göktaş, Vezirköprü Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Karademir, kurum ve kuruluşların müdürleri, gaziler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.