19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Keşan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Keşan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri, sosyal mesafe kuralına uyarak kortej ile Atatürk Stadı'na yürüdü. Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Rasim Ergene Caddesi'nden hareket eden kortejde, Türk bayrakları ile marşlar söylendi. Atatürk Stadı'nda saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'na eşlik etti. Etkinliğe AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ile bazı daire amirleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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