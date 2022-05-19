Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İnan mesajında, 19 Mayıs'ın, işgal girişimlerine karşı istiklal ateşinin yakıldığı tarih olduğunu belirtti.

Atatürk'ün milli birliği gerçekleştirmek ve bu hedefe ulaşmak düşüncesiyle bağımsızlık ateşini yakarak, kurtuluş sürecinde Türk milletiyle birlikte tarihsel adımların atılmasına öncülük ettiğini aktaran İnan, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'da "Ya istiklal ya ölüm" diyerek varoluş mücadelesine başladığını ve ülkenin makus talihini değiştirdiğini ifade etti.

İnan mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcıdır. Milletimizin esaret altında yaşamayacağının ve vatan topraklarının işgal edilemeyeceğinin tüm dünyaya haykırıldığı bu tarih, aynı zamanda Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği bir bayramdır. Türk milletinin ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."