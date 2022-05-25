19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu - Son Dakika
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19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu

25.05.2022 09:56
19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu

Mars Logistics ve LODER (Lojistik Derneği) iş birliği ile bu sene 19'uncusu düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu.

Mars Logistics ve LODER (Lojistik Derneği) iş birliği ile bu sene 19'uncu su düzenlenen Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu.

Mars Logistics ve Loder (Lojistik Derneği) iş birliğiyle 19 yıldır gerçekleştirilen ve Türkiye'deki bütün üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması süreci 19.'su finalistlerin açıklanması ile devam ediyor.

Bütün kategorilerde toplamda 1000'e yakın öğrencinin başvurduğu 19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması'nın final etabına jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme ve elemeler sonucunda 6 takımdan toplam 18 öğrenci kaldı.

EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞMESİ PLANLANAN FİNAL ETABINDA YARIŞACAK ÜNİVERSİTELER VE ÖĞRENCİLER

Kategori A (Program Adında Lojistik Kelimesi Olan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri) Finalistleri

Toros Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Büşra Polad, Sena Tek, Bensu Gökmen

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri Yunus Akarsu, Kamer Gül Demirhan, Emre Türedi

Kategori B (Program Adında Lojistik Kelimesi Olmayan Lisans ve 4 Yıllık Yüksek Okul Öğrencileri) Finalistleri

Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Hasan Hüseyin Korul, Enes Topal, Muhammed Murat Çiftçi

Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eda Nur Yıldırım, Feyzanur Yılmaz, İrem Karabacakoğlu

Kategori C (Program Adında Lojistik Kelimesi Olan 2 Yıllık Meslek Yüksek Okul Öğrencileri) Finalistleri

Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı öğrencileri Merve Demir, Ahmet Seyis, Samet Kanbur

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksek Okulu Lojistik Programı öğrencileri Dengda Koca, Melike Erçelik, Nurcan Akay


19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu
19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu
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Kaynak: DHA

Üniversite, Türkiye, Mars, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19. Üniversitelerarası Lojistik Vaka Yarışması finalistleri belli oldu - Son Dakika


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