19 yaşındaki Asiye'nin cenazesinde yakınları kadın cinayetlerine dikkat çekti: Herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor - Son Dakika
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19 yaşındaki Asiye'nin cenazesinde yakınları kadın cinayetlerine dikkat çekti: Herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor

06.05.2022 10:29

Esenler'de saplantılı bir kişi tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Atalay son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde konuşan acılı anne Rahşan Atalay, "bir kere karşıma çıkarsınlar yüzüne tüküreyim başka bir şey istemiyorum" dedi. Cenazede konuşan yakınları ise kadınlara yönelik şiddetin artmasına dikkat çekerek, erkeklerin eşlerini Bergen gibi yapmakla tehdit ettiğini söyledi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde Ümit K. tarafından öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın cenazesi ilk olarak Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi, helallik alındı. Yakınları ayakta durmakta zorlandı. Helallik alındıktan sonra Asiye Nur Atalay'ın telli duvaklı tabutu Cabir Bin Abdullah Camii avlusuna götürüldü.

Katledilen kızın annesi konuştu! 'Saplantılı aşık' meğer yıllardır Asiye'nin peşindeymiş

"ORTAOKULDAN BERİ KIZIMA TAKINTILIYDI"

Asiye Nur Atalay'ın annesi Rahşan Atalay, "Onu Allah'a havale ediyorum. Kızım benim melek oldu. Asiyemin yaşadığını kimse yaşamasın. Yakalanması sadece biraz içimi rahatlattı. Ama benim kızım gitti ne fayda. Hiçbir şey fayda etmiyor. Kızımla en son dün konuştuk. Bana tost yapmıştı, beraber yedik. Sonra bayramlaşmaya gitti. Arkadaşıyla yemeğe gitti geri geleceğini söyledi. Kızımı almaya gittim, başka arkadaşına gitmişler" dedi.

Katledilen kızın annesi konuştu! 'Saplantılı aşık' meğer yıllardır Asiye'nin peşindeymiş

"SUÇU OLMASINA RAĞMEN DIŞARIDA"

Atalay, "Ben eve gelene kadar olay olmuş. 5 senedir kızıma takıntısı vardı. Ortaokuldan beri kızımın peşindeydi. Çocukla konuştum, yalvardım, şikayet ettim. 2 sene yattı sonra psikolojisi bozuk diye dışarı çıktı. Kızım başkasıyla evlenecek diye böyle yaptı. Evleneceği çocukla konuşuyordu, beni tanıştırdı. Kızım başkasıyla evlenecekti. Onu Allah'a havale ediyorum. Bir kere önüme çıkarsınlar sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Kızım Topkapı Matbaacılar Sitesi'nde çalışıyordu. Grafikerlik yapıyordu. Arkadaşındayken beni aramıştı ama telefon çok az çekiyordu, ne dediğini duyamadım. Suçu olmasına rağmen dışarıda, kızımın doğum gününde dışarı çıktı" diye konuştu.

Katledilen kızın annesi konuştu! 'Saplantılı aşık' meğer yıllardır Asiye'nin peşindeymiş

"İŞKENCE YAPIN HEPİMİZİN EVLADI VAR"

Aile yakını Neriman Ekşioğlu, "Artık herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor. Bunları alın içeride tıkın yaşatmayın. İşkence yapın, hepimizin evladı var. Yeter" şeklinde konuştu. Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultangazi Habibler Yeşil Yayla Mezarlığı'na götürüldü

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Esenler, Bergen, Cenaze, Mevla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yaşındaki Asiye'nin cenazesinde yakınları kadın cinayetlerine dikkat çekti: Herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:29 19 yaşındaki Asiye'nin cenazesinde yakınları kadın cinayetlerine dikkat çekti: Herkes eşini, 'Seni Bergen gibi yaparım' diye tehdit ediyor
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