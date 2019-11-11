Son Dakika Haberleri: 19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı'nda kayboldu
Son Dakika Güncel 19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı'nda kayboldu

19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı'nda kayboldu

6 saat önce

Batman'da balık avlamak için girdiği Batman Çayı'nda dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

19 yaşındaki genç düştüğü Batman Çayı'nda kayboldu, System.String[]

Batman'da balık avlamak için girdiği Batman Çayı'nda dengesini kaybederek suya düşen 19 yaşındaki genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla Batman Çayı'nda balık avlamak için Bıçakçı köyü mevkiine gelen Süleyman Çelik (19), dengesini kaybederek suya düştü. Gencin suda gözden kaybolduğunu gören arkadaşları AFAD ve jandarmayı aradı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlatırken, çay kenarına gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Havanın kararması üzerine AFAD ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Arama kurtarma çalışmalarına havanın aydınlanması ile yeniden başlanacağı öğrenildi.

(İHA)

Süleyman Çelik, Batman, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:55 Kaynak: İHA
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