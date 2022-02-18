19 yaşındaki genç rolüyle aynı sonu paylaştı - Son Dakika

19 yaşındaki genç rolüyle aynı sonu paylaştı

Filmde uyuşturucu kullanan bir şahsı canlandıran genç, gerçek hayatta da uyuşturucudan öldü

ANTALYA - Antalya'da 19 yaşındaki genç, 'Koptum Bu Hayattan' filminde uyuşturucu kullanan bir genci canlandırdı ve rolü gereği öldü. Genç, film vizyona girmeden evinde uyuşturucu maddeden ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Ayhan Akgün'ün 2 hafta önce giriş dairesinde cansız bedeni bulundu. Yakınlarının bir haftadır haber alamadığı Akgün'ün, yapılan incelemede uyuşturucu maddeden hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin arkasından ise gençlere mesaj veren bir filmde rol aldığı gün yüzüne çıktı. Nihat Arslan'ın yönettiği 'Koptum Bu Hayattan' isimli sinema filminde, uyuşturucu kullanan bir gencin rolünü canlandıran Ayhan Akgün, filmde ailesine ve arkadaşlarına veda mektubu yazdıktan sonra uyuşturucudan hayatını yaşamını yitirdi. Gencin, filmdeki rolüne benzer şekilde hayatını kaybetmesi ise büyün üzüntüye neden oldu. Akgün'ün filminde, "İnşallah yeni gençlere örnek olurum, düşmezler" diye mesaj verdiği de öğrenildi.

"Kurtarmak istedim"

Yönetmen Nihat Arslan, filmlerinin adının, 'Koptum Bu Hayattan' olduğunu dile getirerek, " Filmde bir çok konuyu işledik. Filim en önemli konularından biri uyuşturucuyla mücadeleydi. Filmde uyuşturucuya düşen bir genç, sonra ölüyor, ailesi darmadağın oluyor. Bu hayatını kaybeden gencimize bu rolü vermiştim. O gencin küçüklüğünü bilirdim filmlere de şok merakı vardı. Uyuşturucuya düşmüştü onu da kurtarmak istedim. Belki hoşuna gider ve bu illeti bırakır demiştim. Bu rolü ona verdim. O mektubu senaryoda Ayhan Akgün, ailesine bırakıyor, gençlere örnek olsun istiyor. 'İçmeyin, düşmeyin bu yolun sonu yok, ölümdür" demek istiyor" diye konuştu.

"Ama kendi düştü"

Filmde bu rolde oynayan 19 yaşındaki Ayhan Akgün'ün ölüm haberini aldıklarını dile getiren Arslan, "Baya sarsıldım, film tam bitti vizyon girecekti. Şuan hiçbir şey yapamıyoruz, kısacası şoktayız. Allah tüm gençlerimizi kurtarsın. Ailemize sabırlar diliyorum. Sosyal medyada gördüm Akgün'ün öldüğünü, 'Ölüm sana yakışmadı' mesajıyla paylaşmışlar. Ben o an dondum kaldım zaten. İnanmadım. Bir hafta ortadan kaybolduktan sonra cenazesini evde bulmuşlar. Gerçekten çok sarsıldık. Akgün, rolünü de çok iyi oynadı. Ayhan rolünü oynarken, "İnşallah yeni gençlere örnek olur düşmesinler" demişti. Ama kendi düştü." ifadelerine yer verdi.