1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor Çanakkale Boğazı geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor

Çanakkale Boğazı geçici olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE - 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Ana halatlara kılavuzluk yapacak olan 'Kedi yolu' yapımında kullanılacak olan 2'nci kılavuz halat çekilmeye başladı. Asya ve Avrupa yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklara halat çekilmesi sırasında Çanakkale Boğazı saat 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli bölümlerinden birini oluşturan geçici çalışma halatı montajına 8 Eylül Salı günü başlamıştı. Bugün ise 2'nci kılavuz halatın çekilmesine başladı. Asya ve Avrupa yakasında bulunan 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklara halat çekilmesi sırasında Çanakkale Boğazı saat 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

318 metrelik ayakları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevki'i arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış, 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği de 318 metreye ulaşmıştı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Tabliyeler 42 parçadan oluşacak

17 metre genişliği ve 30 metre uzunluğu bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştiriliyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 2'nci kılavuz halat çekiliyor - Son Dakika Ekonomi


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