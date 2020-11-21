1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi

21.11.2020 09:12

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 700 ton ağırlığındaki ilk mega blok tabliyesi Çanakkale'ye geldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi

ÇANAKKALE - Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 700 ton ağırlığındaki ilk mega blok tabliyesi Çanakkale'ye geldi.

İmalatçı firma Çimtaş'ın Gemlik ve Gölcük fabrikalarında üretilen tabliyelerin ilki, önceki gün firmaya ait olan 'GMK- 1' isimli gemi ile 18 saat süren bir yolculukla Çanakkale'ye geldi. 700 ton ağırlığında mega bloğun boyutları 48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin imalat ve sevkiyatı da Çimtaş firması tarafından gerçekleştirilmişti.

Asya ve Avrupa yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ana halatların çekilmesiyle birlikte işçilerin üzerinde çalışacağı 'kedi yolu'nun da tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla katıldığı törenle tamamlanmıştı. 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en yüksek kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

Tabliyeler 42 parçadan oluşacak

48 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bulunan tabliyeler toplam 42 parçadan oluşacak. Köprü şantiyesinde devam eden çalışmalarla birlikte tabliyeler, itme sürme yöntemiyle yerleştirilecek.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi

1915 Çanakkale Köprüsü, TEM Otoyolu, Çanakkale, Mart, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk 'mega blok' tabliyesi Çanakkale'ye geldi - Son Dakika Ekonomi


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