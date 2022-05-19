1919 GENÇ 'ZEYBEK' OYNAYIP, ATATÜRK'ÜN İMZASIYLA SİLÜETİNİ OLUŞTURDU

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle 1919 genç, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katılımıyla 'Zeybek' oynadı. Zeybek sonrasında Atatürk'ün imzası ile silueti oluşturuldu.

Erdemli Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1919 gençle zeybek projesini başlattı. Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda bir araya gelen gençler, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun da katılımıyla zeybek oynadı. Zeybek sonrasında Atatürk'ün imzasıyla oluşturulan silueti dikkat çekti. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Büyük Atatürk'ün sevdiği, gençlere armağan ettiği bayramı, en çok sevdiği oyunla 1919 gencimizle birlikte yad ediyoruz, kutlu olsun" dedi.

Etkinliğe katılan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ise 'Ülkemizin sonsuza kadar yarışması için gençlerimiz hazır, inançlı, biz de onlara güveniyoruz" diye konuştu. (DHA)