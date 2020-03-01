1928 Bucaspor: 2-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor 1928 Bucaspor: 2-2 - Son Dakika Spor

1928 Bucaspor: 2-2

11 dakika önce

STAT: Semt SahasıHAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Suat Fidan (xx), Çağrı Ateş (xx)KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Semih (xx), İlyas (xx), Mustafa (x) (Dk. 79 Fatih x), Sedat (xx), Serkan (xx), Ali (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Emre (xxx) (Dk.

1928 Bucaspor: 2-2, System.String[]

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Suat Fidan (xx), Çağrı Ateş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xx) - Semih (xx), İlyas (xx), Mustafa (x) (Dk. 79 Fatih x), Sedat (xx), Serkan (xx), Ali (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Emre (xxx) (Dk. 74 Ercan xx), Taygun (xx), Abdullah (x), Ozan (xx)

1928 BUCASPOR: Asil (xx) - Gökhan Köseoğlu (x), Ferhat (xx), Mustafa (xxx), Osman (xx), Uğur (x) (Dk. 66 Bertuğ x), Ufuk (xx), Enes (xx), Suat (x) (Dk. 46 Burak x), Gökhan Erdöl (x) (Dk. 82 Oğuz x), Fuat (xxx)

GOLLER: Dk. 5 Ali, Dk. 14 Emre (Kızılcabölükspor), Dk. 8 Fuat, Dk. 56 Mustafa (1928 Bucaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90 Oğuz (1928 Bucaspor)

SARI KARTLAR: Semih (Kızılcabölükspor), Enes, Ufuk, Mustafa (1928 Bucaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor evinde iki kez öne geçtiği maçta Play-Off hattındaki 1928 Bucaspor'la 2-2 berabere kaldı. Kızılcabölükspor'un gollerini 5'inci dakikada Ali, 14'üncü dakikada Emre atarken; 1928 Bucaspor'un golleri ise 8'inci dakikada Fuat, 56'ncı dakikada Mustafa'dan geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip 27 puana, İzmir temsilcisi ise 43 puana ulaştı. 1928 Bucaspor'da Oğuz, 90'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.

5'inci dakikada sağ kanattan bindiren Emre'nin arka direğe ortasında topla buluşan Ali bomboş pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

8'inci dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Fuat kafayı vurdu, top ağlara gitti: 1-1.

14'üncü dakikada kaleci Amaç'ın defansın arkasına uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Emre takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

56'ncı dakikada Osman'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Mustafa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

Maç 2-2 eşitlikle sona erdi.


KIZILCABÖLÜKSPOR, Abdullah Emre, Bucaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:55 Kaynak: DHA
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