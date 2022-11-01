1999'da PKK elebaşı Öcalan'ın sorgulamasını yapan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, söylediği ilk cümleyi açıkladı - Son Dakika
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1999'da PKK elebaşı Öcalan'ın sorgulamasını yapan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, söylediği ilk cümleyi açıkladı

02.11.2022 00:22

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 1999 yılında yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişi olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, katıldığı canlı yayında o görüşmeye dair açıklamada bulundu. Öcalan'a söylediği ilk sözleri de anlatan Uğur, "Gözleri bağlıydı, kulağına eğildim dedim ki 'Apo bir varmış bir yokmuş' dedim. Aklımızdan o dönem birçok şey de geçti. Fakat sonra düşündüm, biz Türk devletiyiz. Türk devletinin genetiğinde böyle bir şey yok. Aldım götürdüm" dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra ilk sorgulamasını yapan kişi olan Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Açıklamalarında Uğur, Öcalan'la yaptığı sorguyu ve Öcalan'a kurduğu ilk cümleyi anlattı.

ÖCALAN'LA GÖRÜŞMESİ

Türkiye'ye Öcalan geldikten sonra başlatılan çözüm sürecinde ABD'nin desteği olduğunu ifade eden Uğur, "İlk gün sorguda 8 kişiydik. İlk günden sonra sadece biz kaldık. Sorgu süreci bittikten sonra da mülakatlara başladılar. 'Ben emrinizdeyim' dedi. 'Devletimin eriyim, devletin hizmetindeyim, bana güvenin' diyor. Biz gereğini yaptık. Ben 8 ay adada kaldım. Birebir görüştüm. Çok önemli görevler icra etmeye çalıştık. 1999-2000-2001 yıllarında şehit sayısı 0'a indi. O dönem cezaevi müdürü beni aramıştı, PKK'lılar Apo posteri yakmaya başlamıştı. Ne oldu sonra? Öcalan buna katkı verdi mi? Verdi" dedi.

"'APO BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ' DEDİM"

Gözleri bağlıydı, kulağına eğildim dedim ki 'Apo bir varmış bir yokmuş' dedim. Aklımızdan o dönem birçok şey de geçti. Fakat sonra düşündüm, biz Türk devletiyiz. Türk devletinin genetiğinde böyle bir şey yok. Aldım götürdüm, 1961 yılında kullanılmış bir hücre vardı, oraya koyduk. Birinci gün böyle karşılıklı oturduk. Biz bir şey soruyoruz, o cevap veriyor. Biz akşam üzeri arkadaşımla dışarı çıktık, burada ters giden bir şey var. Sonra hücreye döndüm, 'Sen dedim buradaki lavaboyu tuvaleti kullanmıyor musun' dedim. 'Pis kokuyor burası' dedim. 'Burayı temiz kullan' dedim. Bir anda suratı değişti. 'Ya olur mu dedi, sifonu çektim' dedi. Ertesi günden itibaren Öcalan 'Ben devletin eriyim, devletin hizmetindeyim' diyen bir profile dönüştü.

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