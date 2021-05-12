2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı - Son Dakika

2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı

12.05.2021 11:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten hayrete düşüren parçalar çıktı. Lahitten çıkan pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçalar Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir arsadaki inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık lahit bulundu. İnşaat çalışmalarının durdurulmasının ardından, Bodrum Müze Müdürlüğü, kurtarma kazıları yapmaya başladı.

Kapağını Bakan Ersoy açmıştı! 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı

2 bin 400 yıldır gün yüzüne çıkmamış lahit mezarın olduğu bilgisini alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan tarihinde kazıların ardından mezarın kapağının açılmasını yerinde inceledi.

Kapağını Bakan Ersoy açmıştı! 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı

Kapağı açılan lahitten, pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçalar çıktı. Bakan Ersoy, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini kaydetti. Yaklaşık 1 ay süren restarasyon işlemlerinin ardından değerli eşyalar ve takılar dün ilk kez görücüye çıktı.

Kapağını Bakan Ersoy açmıştı! 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı

Tarihi eserler Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı. Öte yandan, müzede sergilenen parçaların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Arkeoloji, Bodrum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 2 bin 400 yıllık lahitin içinden servet çıktı! Kapağını Bakan Ersoy açmıştı - Son Dakika


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