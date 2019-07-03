Son Dakika Haberleri: 2 bin yıllık tarihe, yine sprey boyalı saygısızlık
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2 bin yıllık tarihe, yine sprey boyalı saygısızlık

14 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan, sprey boyalarla üzerlerine yazılan yazıların geçen yıl özel makineyle temizlendiği, 2 bin yıllık surların bir kez daha sprey boyalarla karalandığı görüldü.

2 bin yıllık tarihe, yine sprey boyalı saygısızlık, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan, sprey boyalarla üzerlerine yazılan yazıların geçen yıl özel makineyle temizlendiği, 2 bin yıllık surların bir kez daha sprey boyalarla karalandığı görüldü. Turizmci Bekir Uslu, "Surlar, tarihe ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi, rezil oluyoruz" dedi. 
Tarihi milattan önce 4'üncü yüzyıla kadar uzanan, Bitinya, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan İznik'teki surlara, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalarla çeşitli yazılar yazıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in 2 bin yıllık surlarındaki yazıları görenler, tepki gösterdi. Bölgede yaşayan, turizmci Bekir Uslu, son olarak tarihi Lefke Kapısı'nın hedef alındığını söyledi. İzniklilerin de surlara yazılar yazılmasına isyan ettiğini belirten Uslu, "Bu surlar, milattan önceden beri ayakta. Tarihe aynı zamanda ışık tutuyor. Turistlerin de gözdesi; ancak bu saldırılar, çok ciddi anlamda zararlar veriyor. Bizden çektiğini kimseden çekmedi. Rezil oluyoruz; ayıptır, günahtır" diye konuştu. 
GEÇEN YIL ÖZEL MAKİNEYLE TEMİZLENMİŞTİ
Öte yandan İznik'teki tarihi surların üzerine geçen sene sprey boyalarla yazılan yazılar, Belediye Başkanı Osman Sargın'ın girişimiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Bölge Laboratuvarı'ndan görevlendirilen ekip tarafından özel makineyle silinmişti. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
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