Son Dakika Haberleri: 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu

1 saat önce

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD tarafından köyündeki bir arazide bulundu.

2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu, System.String[]

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD tarafından köyündeki bir arazide bulundu.


Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünde 15 Eylül Pazar günü eve dönmeyen alzaymır hastası Hüseyin Kılıç'ın (80) yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, AFAD'ın da desteği ile köyde ve arazide arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında köydeki bir arazide AFAD ekipleri tarafından bulunan Kılıç, tedavi için hastaneye kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Balışeyh, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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