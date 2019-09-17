2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam bulundu
1 saat önce
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD tarafından köyündeki bir arazide bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde 2 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam AFAD tarafından köyündeki bir arazide bulundu.
Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünde 15 Eylül Pazar günü eve dönmeyen alzaymır hastası Hüseyin Kılıç'ın (80) yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, AFAD'ın da desteği ile köyde ve arazide arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında köydeki bir arazide AFAD ekipleri tarafından bulunan Kılıç, tedavi için hastaneye kaldırıldı. - KIRIKKALE
17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler Dedektifler, internetten mahallenin haritasını indirerek zanlıyı yakaladı 15 yıl önce kimliğini kaybetti; işinden oldu, hapse girdi, hala yargılanıyor Annesini korumak için babasını öldüren gence meşru müdafaadan beraat