2 gündür "Camiye gidiyorum" diye evden çıkan babasını arıyor - Son Dakika

2 gündür "Camiye gidiyorum" diye evden çıkan babasını arıyor

2 gündür "Camiye gidiyorum" diye evden çıkan babasını arıyor Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu Sokak sokak gezerek, kaybolan babasını arıyor Kocaeli'de evinden camiye gitmek için çıkan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Deniz kayboldu.

2 gündür "Camiye gidiyorum" diye evden çıkan babasını arıyor

Alzheimer hastası yaşlı adam kayboldu

Sokak sokak gezerek, kaybolan babasını arıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de evinden camiye gitmek için çıkan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Ali Deniz kayboldu. Oğlu Orhan Deniz, sokak sokak gezerek astığı ilanlarla babasını arıyor.

Kocaeli'de Alzheimer hastası 67 yaşındaki Ali Deniz, 2 gün önce camiye gitmek için evden çıktı. Yaşlı adam eve bir daha dönmeyince yakınları telaşa kapılarak sokak sokak aramaya başladı. Bunun üzerine yaşlı adamın oğlu Orhan Deniz, babasının kayıp olduğunu bildirmek için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Daha sonra ise, kayıp ilanları bastıran deniz, sokak sokak gezerek her yere ilanları astı. Babasının hastalığından dolayı kendisini ifade edememesinden endişelenen Deniz, babasının bir an önce bulunmasını istiyor. Yaşlı adamın ise, en son Sekapark yakınlarında bir otobüs durağında görüldüğü öğrenildi.

"Aklıma gelen her yeri gezdim"

Babasının evden camiye gitmek için çıktığını belirten Orhan Deniz, "En son saat 17.00 gibi Derince merkezde görülmüş ve gece saat 23.00 suları Seka'nın oradaki otobüs durağında görülmüş. Saat 23.00'dan beri de kayıp. Babamı gören bir tane şoför arkadaş var. Babama sormuş, 'Amca nereye gidiyorsun?', 'Ne yapıyorsun?' diye. Kendisi de Alzheimer olduğu için kendisini ifade edememiş. Şoförün de saati geldiği için bana 'Abi ben gitmek zorunda kaldım' dedi. Daha önce bu tarz eve gelmemeleri pek olmuyordu. Kısa süreli anca evden camiye, camiden eve. Dışarıya yalnız da çıkarmıyorduk. Dün karakola başvurduk. Gereken şeyleri aldık. Buradaki, Sekapark'taki bütün güvenlik arkadaşlarla konuştuk. Hepsine telefon numaramızı verdik. Şu anda bir sonuç bekliyoruz, aramalarını bekliyoruz. Camilere baktık, müftülere baktık, belediyeyi, mezarlıkları her yeri gezdim. Aklıma gelen her yeri gezdim" dedi.

"Üzerinde mavi üstünde çizgili bir tişört vardı"

Babasının 2-3 yıldır Alzheimer hastası olduğunu dile getiren Deniz, "Yani kendisini doğru düzgün ifade edemiyor. İsmini sorsanız onu bile söyleyemeyecek durumda. Uzun boylu, gözlüklü. Dün evden çıkarken üzerinde mavi üstünde çizgili bir tişört vardı. Altında kot pantolon, altında siyah bir ayakkabı vardı. Fiziksel durumu, dıştan görünüşü iyi, sadece bilinç kaybı var, unutkanlığı var. Yanında herhangi bir kimlikte yok. Normalde cebine telefon numarası ve adres yazan bir kağıt koyuyorduk. Ama kendisi baktığında kağıdı 'Bu ne?' deyip atan bir insan" diye konuştu.

"Elinden tutsunlar, bir yere salmasınlar"

Babasını görenlerin direkt polisi aramasını söyleyen Deniz, "İnsanlık namına, eğer görürlerse en azından elinden tutsunlar, bir yere salmasınlar. Telefon numaramız her yerde yazılı. Bize ulaşamazlarsa bile direkt 155'i arasınlar. Çünkü kaydı var. Bütün karakollara, emniyete bildirdik. Polis gelene kadar sadece orada beklesinler. Polise teslim etsinler. Başka da bir şey istemiyoruz" şeklinde konuştu.

2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor
2 gündür Camiye gidiyorum diye evden çıkan babasını arıyor

Orhan Deniz, Ali Deniz, Kocaeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 gündür 'Camiye gidiyorum' diye evden çıkan babasını arıyor - Son Dakika

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