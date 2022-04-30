2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

30.04.2022 18:12
2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Gaziantep'ten 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Gaziantep'ten 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayabaşı Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edilen ve hakkında İstanbul ve Gaziantep'ten 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan ve hakkında toplamda 64 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. E. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.E., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Trabzonsporlular kutlamalara başladı! Eşini hastanede bırakıp gelen taraftarın sözleri gündem oldu
17:57 Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: Teröristin de ona yataklık yapanın da peşindeyiz
17:40 Finlandiya duyurdu: NATO üyeliği kararı 12 Mayıs'ta açıklanacak
17:29 ABD'de kıyamet alameti olarak görülen sakallı kurbağa panik yarattı
17:25 Dünya futbolunun en önemli menajerlerinden Mino Raiola yaşamını yitirdi
17:04 Yusuf Yazıcı, Rusya'dan paylaşım yaptı! Trabzon'da yer yerinden oynadı
16:51 İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Bize güvendiği için teşekkürler
16:50 Trabzonspor taraftarları rakip takımların isminin yazılı olduğu tabutları denize attı
16:40 Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü öne sürüldü
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 18:23:14. #1.13#
SON DAKİKA: 2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement