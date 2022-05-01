2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

01.05.2022 00:10
2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Gaziantep'ten 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri'de emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda, İstanbul ve Gaziantep'ten 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince haklarında arama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Kayabaşı Mahallesi'nde bir adreste saklandığı tespit edilen ve hakkında İstanbul ve Gaziantep'ten 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından aranan ve hakkında toplamda 64 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B. E. (25) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.E., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık ve yağma iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin bulunduğu 16 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:21 İmamoğlu'nun, Trabzonspor için paylaştığı tebrik görselindeki detay gündem oldu
00:14 Fenerbahçeliler, Bağdat Caddesi'nde şampiyonluğu kutlayan Trabzonluları taşladı
00:05 Canlı yayında Abdullah Avcı ve muhabir ne yapacağını şaşırdı!
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 00:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: 2 ilde 5 ayrı suçtan aranan ve 64 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement