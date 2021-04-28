2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 Karacabey Belediyespor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 36. haftasında sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Berkay Erdemir xx, Oğuz Akyüz, Muhammet Ali Doğan xx,
Kardemir Karabükspor: Olcay xx, Arda xx, Emre xx (Muhammed dk. 72 x), Ahmet Enes x (Furkan dk. 85 ?), Ömer Yaylacı xx, Ömer Yılmaz xx, Mustafa xx (Sezer dk. 63 x), Cihan xx, Berk xx, Yasin xx
Karacabey Belediyespor: Veysel xx, Hasan xx, İlyas xx, Arda Suat xx, Taşkın xx (Abdullah dk.74 x), Gökhan xx, Onur xx, Temel xx, Rasimcan xx (Ömer Faruk dk. 87 ?), Berk xx (Berat dk. 66 x), Sadık xx (Enes dk. 87 ?)
Goller: Yasin (dk.53) (Karabükspor), Arda Suat (dk. 20), Rasimcan (dk.71) (Karacey Belediyepor)
Sarı Kartlar : Cihan, Serkan, Sezer (Karabükspor), Gökhan (Karacabey Belediyespor) - KARABÜK
Kaynak: İHA
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