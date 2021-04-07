2. Lig: Kocaelispor: 1 Anagold 24Erzincanspor: 2

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'un 32. haftasında Kocaelispor, sahasında Anagold 24Erzincanspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"