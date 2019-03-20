2 mm Kesiden Göz Ameliyatı

Sadece 1 dakikada gözlüklerinizden kurtulun

Gözlüklerinizden kurtulmak istiyorsanız Relex Smile Lazer teknolojisinin avantajlarından yararlanabilirsiniz. 2 mm'lik kesi sayesinde hem sinir, hem his kaybı çok daha az olur, hem de uzun dönemde göz üzerine olabilecek herhangi bir travmada kapakçığın yerinden oynama riski yok edilir

Relex Smile Lazer nasıl bir tedavi yöntemidir?

SMILE lazer yeni, yani 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir. Lasik'de laser uygulayabilmek için büyük bir kesi gerekirken, bu kesi SMILE'de 2 mm'ye kadar düşmektedir.

SMILE lazer cerrahisi, Carl Zeiss Meditec'in patentli teknolojisi olan VisuMax femtosecond lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır. SMILE prosedüründe, cerrah korneada küçük, lens şeklinde bir doku (lentikül) oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır. Daha sonra aynı lazerle kornea yüzeyinde küçük bir yay şeklinde kesi yapılarak cerrah bu kesiden lentikülü çıkarır. Minik lentikül çıkarıldığında, miyopi düzeltilerek kornea şekli değiştirilmiş olur. Kornea kesisi dikişsiz birkaç gün içinde iyileşir ve keskin görme çok hızlı gerçekleşir.

SİNİR VE HİS KAYBI DAHA AZ OLUR

Relex Smile Lazer yöntemini diğer yöntemlerden ayıran fark nedir? Avantajları nelerdir?

Korneal flep oluşturmak için büyük bir kesi oluşturulmadığı için flep dokusuna ait komplikasyonlar beklenmez. Ameliyat sonrasında flep katlanma ve yerine oturmama gibi komplikasyonlar da beklenmez. Uzun dönemde de göz üzerine olabilecek herhangi bir travmada kapakçığın yerinden oynaması riski yok edilmiş olur. Daha az kornea kesisi oluşturulduğundan, kesilen sinir sayısı daha az ve his kaybına bağlı ortaya çıkan göz kuruluğu minimal seviyede olmaktadır. Flep dokusunun kaybının engellenmesiyle daha yüksek göz derecelerine sahip olan hastalara da artık SMILE uygulayabilmekteyiz.

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Relex Smile Lazer yöntemi kimlere uygulanabilir?

Aktif bir yaşam tarzınız veya işiniz varsa SMILE sizin için, Lasik veya benzer prosedürlerden daha iyi bir seçenek olabilir.Çünkü SMILE, korneada Lasik gibi bir flep kesmeyi içermez. Eğer oldukça aktif iseniz yanlışlıkla kornea flep'ini yerinden oynatarak sorunlara neden olabilirsiniz. Kimlere uygulayabiliriz;

18 yaşından daha büyük olmalısınız.

Son bir yıl içinde göz numaralarınız değişmemelidir.

Miyopiniz-1.00 ila -10.00, astigmatınız da -5.00 numaradan büyük olmamalıdır.

Genel göz ve kornea sağlık durumunuz uygun olmalıdır.

SMILE'ın sizin için neler yapabileceği veya yapamayacağı konusunda gerçekçi beklentileriniz olması gerekir.

KURU GÖZ HASTALARINDA DA GÜVENLE KULLANILABİLİR

Sadece görme bozuklukları tedavisinde mi uygulanır? Göz kuruluğu tedavisi için de uygulanabilir mi?

SMILE lazer teknolojisi sadece hastanın var olan kırma kusurlarının yani; miyop ve astigmatlarının tedavisinde kullanılabilir. Ancak asıl faydası kuru göz hastalarında da güvenle lazer uygulanmasıdır. Zira kornea doku kesisi minimal olduğu için hem sinir dokusu harabiyeti azalır, hem de his kaybı azalarak kuru göz hastalarına da belirli oranda SMILE lazer uygulanabilir.

İLERİ GLOKOM VE KATARAKT HASTALARINA YAPILAMIYOR

Relex Smile Lazer yöntemi kimlere uygulanamaz?

Bazı insanlar SMILE için aday değildir:

Numaraları değişmekte olan hastalar.

Hipermetrop (çalışmalar devam ediyor).

18 yaşından küçük olanlar.

İyileşmeyi etkileyebilecek cilt veya başka hastalıkların mevcudiyeti.

Aşırı skar veya keloid oluşumu.

Kornea dejenerasyon veya hastalığı olanlar.

İleri glokom hastalığı.

Görmeyi etkileyen bir katarakt.

Kontrolsüz diyabet.

Belirli göz enfeksiyonu geçmişi.

Hamilelik veya emzirme.

27 SANİYE SÜRÜYOR

Relex Smile Lazer yönteminin aşamaları nelerdir? Tedavi ne kadar sürer?

Ameliyat öncesi çok detaylı bir göz muayenesi ve tetkikler sonucunda öncelikli olarak göz yapınızın SMILE cerrahisine uygun olup olmadı değerlendirmelidir. Ameliyat sırasında yaklaşık 27 saniye süren bir lazer prosedürü vardır. Gözlerinizi oynatmanızı engelleyen bir vakum halkası yerleştirilmesi sonrası lazer uygulanır ve doktorunuz kornea içinde oluşturulan parçayı sadece 2 mm olan bir kesiden dışarı çıkartır. Ameliyat sonrası dinlenmeniz önerilir. Gün boyu sürecek olan sulanma, ışıklarda parlama ve gözlerde hassasiyet tamamen normaldir ve kullanılan damlalarla azalması sağlanır. Ertesi gün ise birçok işinizi yapabilecek görme seviyelerine sahip olacaksınız.

KESİ 3. GÜNDE TAMAMEN KAPANIR

Relex Smile Lazer tedavi sonrası dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Her lazer ameliyatı sonrasında olduğu gibi doktorunuzun size önerdiği süre içinde gerekli damlaları düzenli kullanmanız tedavi sürecinin başarılı geçmesi konusunda çok önemlidir. Kuruluk oluşturma ihtimali çok daha az olduğu için damlaları kullanma süresi diğer yöntemlerden daha az olmaktadır. Ayrıca diğer yöntemlerde kapakçığa zarar vermemek için bir aya kadar havuz ve spordan kaçınmak gerekirken, SMILE teknolojisi sonrası kesi 3. günde tamamen kapandığı için bu tarz kaçınmanız gereken şeyler olmaz.