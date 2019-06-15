Son Dakika Haberleri: 2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödüllerinin bu yıl ikincisi düzenlendi
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2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödüllerinin bu yıl ikincisi düzenlendi

1 saat önce

Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri gecesinde Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), "Sessizlik" oyunuyla Yılın Kadın Oyuncusu ve Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu olmak üzere iki dalda ödül aldı.

2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödüllerinin bu yıl ikincisi düzenlendi, System.String[]

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu(BBŞT): Türk Tiyatrosu'nun en büyük ustaları arasında kabul edilen ve çalışmalarını çok uzun yıllar İzmir'de sürdüren, Prof. Dr. Özdemir Nutku adına verilen "2. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri" gecesine damgasını vurdu.

Bu yıl ikinci kez verilen Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde BBŞT, Moira Buffini'nin yazdığı, Onur Erdoğan'ın yönettiği "Sessizlik" oyunuylaYılın Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Yapımı, Yılın Kostüm Tasarımı olmak üzere jüri tarafından 5 dalda ödüle aday gösterildi. BBŞT, Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü Gülin Özkan, Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülünü ise Hakan Taner Yıldırım ile aldı.

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:31 Kaynak: Bültenler
Şehir Tiyatrosu, Bornova, Özdemir Nutku, Güncel
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