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2 Temmuz 1993'Te Hayatını Kaybedenler Karanfillerle Anıldı - Son Dakika

2 Temmuz 1993'Te Hayatını Kaybedenler Karanfillerle Anıldı

02.07.2021 14:10
2 Temmuz 1993'Te Hayatını Kaybedenler Karanfillerle Anıldı, System.String[]

2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan olayda hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Vali Salih Ayhan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada; 28 yıl önce Selçuklu Devleti'nin darü'l a'la'sı, Osmanlı İmparatorluğu'nun eyalet merkezi, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdu olan Sivas'ta müessif bir olayın yaşandığını söyledi.

Bu topraklarda, karanlık eller tarafından tarihin her döneminde kavganın, kinin, ayrıştırmanın ve zulmün ekilmeye çalışıldığını belirten Vali Ayhan, "Bu tür olayları kaşıyan şer güçler, hep oldu ve olmaya da devam edeceklerdir. O dönemki şartlara baktığımızda ülkemizi, birlik beraberliğimizi bölmek isteyenler, derin provokasyonlar planlayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde gerçekleştirdiler. " dedi.

- Bu Acı Bizi Ayrıştırmadı

Bu acının tüm ülkemizin ve tüm insanlığın acısı olduğunu ifade eden Vali Ayhan, "28 yıl boyunca bu acı bizi ayrıştırmadı, bütünleştirdi ve beraberliğimizi pekiştirmiş oldu. Bu topraklar, Pir Sultanlar, Aşık Veyseller, Aşık Ruhsati'lerin toprağıdır. Onlardan sevgi, hoşgörü dışında hiçbir kelime duymadık. Biz onların sevgi ve hoşgörüsü ile yoğrulduk. Bu olayın hiç şüphesiz en büyük mağduru hayatını kaybeden insanlar ve onların aileleri. Ama en az onlar kadar mağdur olan bir kesim var ki o da Sivas şehri ve Sivas halkıdır. Sivas şehrinin, Sivas halkının bu olayla uzaktan yakından alakası yoktur. Bu acı hem bizim, hem Sivas'ımızın, hem insanlığın ortak acısıdır. " ifadelerini kullandı. - Bu Acı Tüm Sivas'ın, Bu Dert Tüm Türkiye'nin Derdi

Bugün de her yıl olduğu gibi acının paylaşıldığını ifade eden Vali Ayhan şöyle konuştu: "Bugün her yıl olduğu gibi acımızı paylaşarak, acı üzerine de birlik ve beraberliğinizi pekiştirerek, bir daha böyle müessif olaylar olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve olmayacağına inanıyoruz. Biz barışı, kardeşliği ve huzuru ekmek ve bunu tesis etmekle mükellefiz. 28 yıldır olduğu gibi bu yıl da acımızı paylaşacağız. Bu acı tüm Sivas'ın, bu dert tüm Türkiye'nin derdi, bu acı tüm insanlığın acısı çerçevesinde değerlendirip, birlik beraberliğimizi daha da artırarak devam edeceğiz. Metanetle, sühuletle, olumsuzluğa mahal vermeden bugünü atlatmış olacağız. Tekrar ölenlere rağmen diliyorum. Ruhları şad olsun. Rabbim bu tür acıları milletimize ve devletimize bir daha yaşatmasın. "

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel ise "28 yıl önce bugün burada yaşanan olayla, Çorum'da, Başbağlar'da olan olaylar hep aynıdır. Ümit ediyoruz ki ülkemizin birliği, dirliği bozulmasın. Burada hayatlarını kaybeden canları rahmet ve şükranla anıyorum. " diye konuştu.

Anma etkinliğine; Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ile Cem Vakfı Genel Merkezi üyeleri ile Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş katıldı.

2 Temmuz 1993'Te Hayatını Kaybedenler Karanfillerle Anıldı

Madımak Oteli, Cumhuriyet, Türkiye, Sivas, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2 Temmuz 1993'Te Hayatını Kaybedenler Karanfillerle Anıldı - Son Dakika


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